На Рівненщині судитимуть обвинуваченого у смертельній ДТП, скоєній у стані сп’яніння

Слідчий слідчого управління закінчив досудове розслідування та за погодженням із обласною прокуратурою скерував до суду матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом відносно 27-річного жителя Зарічного, який смертельно травмував пішохода та залишив місце події.

Нагадаємо, повідомлення про автопригоду на вулиці Партизанській в селищі Зарічне, в якій під колесами легкового авто загинув 52-річний чоловік, надійшло до поліції 20 лютого цьогоріч о 19:20. Кермувальник з місця події втік.

За результатами проведених розшукових заходів і першочергових процесуальних дій поліцейські відділення №2 (смт Зарічне) оперативно виявили 27-річного водія та автомобіль «Audi A6» із характерними для ДТП механічними пошкодженнями за місцем проживання. Огляд у медзакладі за допомогою алкотестера показав 1,9 проміле.

Причетного до скоєної смертельної ДТП затримали в порядку статті 208 КПК України. Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 статті 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) та частиною 1 статті 135 КК України (залишення у небезпеці). За клопотанням слідчого суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він і перебуватиме до винесення вироку.

У рамках досудового розслідуванням встановлено, що підозрюваний, у якого відсутнє посвідчення водія і реєстраційний документ на транспортний засіб, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечного бокового інтервалу та дистанції, не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки авто і допустив наїзд на пішохода.

Крім того, 27-річний чоловік не надав потерпілому першу медичну допомогу, завідомо залишив його у небезпеці, продовжив рух і покинув місце події, не повідомивши про ДТП до жодних відповідних органів.

Обвинуваченому, який щиро розкаюється у скоєному та активно сприяв слідству, тепер загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області