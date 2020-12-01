На Рівненщині судитимуть власника та керівника фірми-підрядника, які «відмили» ₴1,5 млн. на ремонті мосту

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, яких обвинувачують у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до них неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, чоловікам інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТзОВ за попередньою змовою з власником цього Товариства здійснили службове підроблення акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість таких робіт під час ремонту мосту в селі Ремчиці, Сарненського району. Чоловіки внесли завідомо неправдиві дані щодо робіт, які фактично не виконані, на суму 1 519 945,60 гривень та шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи коштами Служби автомобільних доріг у Рівненській області, а у подальшому здійснили фінансові операції за рахунок незаконно отриманих коштів чим легалізували їх.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області, за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСР в Рівненській області ДСР Нацполіції України.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури