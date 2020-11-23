На Рівненщині трьох людей деблокували із вщент понівеченого легковика. Його водій загинув

На спецлінію “101” надійшло повідомлення про ДТП у Сарненському районі на автодорозі Городище-Рівне-Староконстянтинів поблизу села Катеринівка за участю легкового автомобіля марки BMW.

На місце виклику було направлено чергове відділення бійців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Сарни на спецавтомобілі.

На місці пригоди рятувальники побачили у кюветі сильно понівечений транспортний засіб, що зіткнувся з деревом. У салоні перебувало четверо чоловіків.

Бійці ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували трьох живих пасажирів та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Водій загинув на місці, його тіло теж довелося деблокувати з понівеченої автівки.

Усі постраждалі госпіталізовані в Сарненську ЦРЛ їх стан наразі оцінюють лікарі.

Наразі усі обставини нічної автопригоди встановлюють працівники поліції. // Вартові еспресо