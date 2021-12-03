На Рівненщині у рекордних «бурштинових» торгах перемогла фірма зі статутним капіталом у 1000 гривень та «узбецьким» корінням

Загальна вартість спецдозволів, які були розіграні у ході торгів за 4 ділянки, склала понад 68 млн грн.



3 грудня у Сарненському районі, на Рівненщині, відбулися “бурштинові” аукціони.

Про це повідомив у своєму Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Також він зазначає, що переможцем перших трьох ділянок визнано ТОВ “МАНСАП АЛТИН” з рекордними вартостями спецдозволів за весь період продажу бурштинових ділянок на аукціонах. Зокрема, їхня початкова ціна зросла:

у 46,4 разів – ділянка Федорівська-7;

у 74,5 разів – Федорівська-5;

у 83,6 рази – Федорівська-8.

При цьому ціна четвертої ділянки, яка була виставлена на торги, зросла всього лиш на 12,5 тис грні купила її інша компанія ТОВ “ЛУТРЕЙТ”. // Діло