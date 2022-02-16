На Рівненщині викрили сімейного лікаря у виготовленні та збуті фальсифікованих COVID-сертифікатів

Слідчі відділення №6 (м. Здолбунів) за погодженням із місцевою прокуратурою вчора, 15 лютого, повідомили про підозру 29-річному лікарю однієї з амбулаторій сімейної медицини. Чоловіку інкримінують скоєння злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України.

За оперативного супроводу працівників УСБУ в Рівненській області, відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області, процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури поліцейські провели обшук у кабінеті лікаря. За його результатами вилучили фальсифіковане міжнародне свідоцтво про вакцинацію, мічені гривневі купюри, ноутбук та інші речові докази, які мають суттєве значення у справі.

У рамках кримінального провадження, відкритого за фактами несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів та прийняття неправомірної вигоди (частина 1 статті 362, частина 2 статті 358, частина 3 статті 354 КК України), слідчі встановили, що 29-річний лікар однієї з амбулаторії сімейної медицини за 1500 гривень виготовив завідомо неправдивий паперовий варіант міжнародного свідоцтва про щеплення від COVID-19. Також він вніс завідомо неправдиві відомості до електронної системи охорони здоров’я України, згенерувавши міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Рівненської області