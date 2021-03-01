На Рівненщині викрито злочинне угруповання: вимагали кошти, викрадали майно та поширювали злочинний вплив

Організував злочинну діяльність 39-річний місцевий кримінальний авторитет, який позиціонує себе так званим «смотрящим» за одним із районів області. Серед його спільників – четверо вихідців з регіону, частина з яких також мають зв’язки з кримінальним середовищем.

«Спеціалізувались» зловмисники на вимаганні коштів у місцевих мешканців та крадіжках. Зокрема, відомо про факт вимагання у громадянина 30 тисяч доларів США та щонайменше 6 епізодів крадіжок.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області з колегами правоохоронцями провели заходи для викриття та припинення діяльності злочинного угруповання.

За результатами проведення 17 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили гроші, банківські картки, «чорнові» записи, набори інструментів для відімкнення замків, ювелірні вироби, які ймовірно були викрадені з помешкань громадян, пістолет та понад 16 кг бурштину.

За силової підтримки спецпідрозділів патрульної поліції ТОР та Служби безпеки України «Альфа» організатора банди було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі обласного управління поліції повідомили про підозру «смотрящему» у поширенні злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України) та вимаганні 30 тисяч доларів США (ч. 3 ст. 189 КК України). Наразі суд вже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У вчиненні цих же кримінальних правопорушень підозрюють і співорганізатора злочинного угруповання. Ще трьом їхнім спільникам повідомили про підозри за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Рівненська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України