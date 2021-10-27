На Рівненщині викрито злочинну групу, яка «спеціалізувалися» на розбійних нападах та вимаганні коштів

Поліцейські з’ясували, що організував діяльність злочинної групи 22-річний житель м. Рівне, його спільниками були двоє знайомих. Угруповання «спеціалізувалося» на розбійних нападах та вимаганні коштів.

Встановлено, що у фермера зловмисники вимагали 50 000 доларів США, а ще в одного місцевого мешканця — 20 000 доларів США.

Крім того, аби змусити чоловіка віддати кошти, пошкодили його автомобіль. Також фігуранти здійснили розбійний напад на магазин та заволоділи 7 500 доларів США.

Усі протиправні дії вони поєднували з погрозами фізичного насильства та застосуванням зброї.

Національна поліція України