На Рівненщині взяли під варту чоловіка, якого 4 роки розшукували як спільника у вбивстві працівника СІЗО

Затриманий був спільником безпосереднього вбивці — стежив за обстановкою на вулиці, мав подати сигнал, що потерпілий зайшов у під’їзд, стежив за недопущенням сторонніх осіб у будинок, щоб ніхто не завадив злочину. Вчора, 26 серпня, його екстрадували із сусідньої країни та передали працівникам поліції Рівненщини. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.

У вересні 2016 року в одній із багатоповерхівок на вулиці Відінській у Рівному виявили тіло місцевого жителя — працівника СІЗО із вогнепальними пораненнями. Досудове розслідування розпочали за фактом умисного вбивства, однак невдовзі злочин перекваліфікували на умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів за пунктами 6,11,12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 53-річний зловмисник, дочекавшись на повернення 37-річного працівника СІЗО з роботи, здійснив у нього вісім пострілів, а потім – аби довести злочин до кінця — завдав кілька ударів пістолетом по голові. Зброю з глушником та вісім гільз поліцейські виявили біля убитого чоловіка.

В цей час 38-річний спільник зловмисника стежив за обстановкою на вулиці. В його обов’язки входило подати сигнал, що потерпілий зайшов у під’їзд, та стежити за недопущенням сторонніх осіб у будинок, щоб не завадити злочину.

Також слідчі встановили, що зловмисники кілька місяців ретельно готувалися до злочину: стежили за «замовленою» особою, придбали зброю. Після злочину залишили територію України та потягом поїхали до Москви, де отримали за умисне вбивство 37-річного жителя Рівного винагороду: 2000 доларів США та 300000 рублів Російської Федерації.

Про підозру обом зловмисникам було повідомлено у листопаді 2016 року. Тоді ж слідство призупинили, а підозрюваних оголосили у розшук.

17 листопада 2016 року під час перетину державного кордону на територію Російської Федерації в пункті пропуску Гоптівка Харківської області 53-річного чоловіка затримали на підставі ухвали суду. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 26 квітня 2017 року кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України було закінчено та направлено з обвинувальним актом до суду. Судові слухання у справі вбитого працівника СІЗО тривають і досі.

Нагадаємо, обвинувачений — уродженець Російської Федерації, проживав у місті Маріуполь Донецької області, раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності та загалом провів за ґратами 15 років.

Його поплічника, 38-річного підозрюваного, оголосили в національний розшук та в подальшому — у міжнародний.

Оперативники встановили, що він переховувався у Москві. Працівники Інтерполу надіслали запити з метою підтвердження інформації, встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного.

У червні торік до ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що 38-річного чоловіка затримали в РФ та помістили до слідчого ізолятора.

Вчора, 26 серпня, в пункті пропуску Гоптівка була здійснена фактична передача підозрюваного працівникам поліції Рівненської області. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Сьогодні, 27 серпня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Рівненської області