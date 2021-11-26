На Рівненщині засуджено чоловіка, який розливав «коньяк» у гаражі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури 60-річного рівнянина засуджено за незаконне виготовлення алкогольних напоїв (ч. 2 ст. 204 КК України).

У суді прокурором доведено, що чоловік, не будучи підприємцем та не маючи необхідних дозволів, у липні цього року придбав сировину та обладнання для виготовлення алкогольних напоїв. Цех облаштував у одному з рівненських гаражів, де його і викрили правоохоронці.

Тоді, під час обшуків вилучили понад 5 тонн спирту, спиртосуміші та «коньяку» в пластикових бочках з краном та насосом, каністрах та літрових пластикових пляшках, готових до продажу. А це, приміром, загалом більше 16 тисяч пляшок алкогольних напоїв, орієнтовною вартістю 1,5 млн грн.

Крім того в цеху знайшли харчові ароматизатори, порожню тару, підготовлену для розливу алкоголю, корки, спиртометр, мішки з цукром, пристрій для закорковування пляшок та інше обладнання.

Висновками експертиз підтверджено підробку алкоголю, що становить загрозу для життя та здоров’я людей.

Вироком суду чоловіка засуджено до 3 років позбавлення волі з встановленням іспитового строку тривалістю 1 рік, а також з конфіскацією та знищенням вилучених алкогольних напоїв та сировини для їх виготовлення.

Рівненська обласна прокуратура