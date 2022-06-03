На Рівненщині затримали чоловіка затримали за вбивство колишнього тестя та замаху на вбивство ще 2 осіб

Сарненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох осіб (ч.1 ст.115, п.1 ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України).

За даними слідства, ввечері 1 червня у селі Рудня-Карпилівська Сарненського району, нетверезий 37-річний чоловік виявив застреленим свого молодшого брата. Той вчинив самогубство, застрелившись із незареєстрованої двоствольної мисливської рушниці.

Чоловік взяв зброю і пішов до будинку батьків колишньої дружини. Там, пострілом у груди він убив 51-річного тестя, завдав вогнепальне поранення в ногу їх 27-річному синові, а також вдарив прикладом по голові 46-річну тещу. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

До приїзду поліції зловмисника допомогли затримати місцеві жителі.

Слідчі дії тривають, вирішується питання оголошення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Сарненського РВП.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на cтрок від десяти до п’ятнадцяти років або довічного.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури