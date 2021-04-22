На Рівненщині затримали злочинну групу, яка розповсюджувала наркотики на території виправного центру

Організував наркобізнес 24-річний чоловік, який відносить себе до так званого «смотрящого» за установою. До злочинної схеми залучив ще двох ув’язнених і «наркокур’єра», який перебував на волі та виконував їх вказівки.

Протиправну діяльність злочинного угруповання, яке організувало постачання та збут наркотиків і нарковмісних пігулок у виправній установі припинили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Рівненській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури та за силової підтримки роти поліції особливого призначення.

Встановлено, що організував «бізнес» 24-річний мешканець Івано-Франківської області, який відбуває покарання за розбійний напад та відносить себе до так званих «смотрящих» за установою. Його «права рука» – 32-річний ув’язнений – замовляв наркотики та контролював їх постачання до виправного центру.

Відповідальним за передачу заборонених речовин був 42-річний мешканець Рівного. Нарковмісні пігулки отримував у рамках програми замісної підтримувальної терапії у чотирьох медзакладах, а решту наркотиків, за вказівкою співорганізатора, забирав у поштових відділеннях. «Товар» привозив в обідню пору та віддавав 37-річному засудженому.

У подальшому група збувала нарковмісні пігулки та канабіс засудженим за ціною 300 гривень за одну таблетку. Кошти від отримання «бізнесу» йшли на поповнення так званого «общака».

Вчора, 21 квітня, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та відбування покарання фігурантів. У результаті вилучено близько 80 нарковмісних пігулок, сліп-пакети з канабісом, банківські картки, мобільні телефони, гроші та «чорнові» записи.

«Кур’єра» затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а інших учасників групи поміщено до дисциплінарного ізолятору виправного центру.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення всім учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років.

Процесуальні дії проводилися за сприяння працівників Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України