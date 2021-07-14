На Рівненщині затримали зловмисників, які здійснили розбійний напад на львів’ян

У результаті професійних та злагоджених дій працівників підрозділів поліції області учора, 13 липня, правоохоронці менш як за дві години затримали трьох осіб, обґрунтовано підозрюваних у вчиненні розбою, спрямованого на заволодіння майном в особливо великих розмірах. Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

На спецлінію 102 о 16:15 надійшло повідомлення від 30-річного львів’янина, що неподалік автозаправної станції на в’їзді у Дубно невідомі особи, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, незаконно заволоділи значною сумою коштів та поїхали на позашляховику «BMW X5» у невідомому напрямку.

Невідкладно в області було введено спецоперацію з розшуку та затримання зазначених осіб, до якої залучили працівників управління карного розшуку, оперативних та територіальних підрозділів.

За отриманим орієнтуванням автомобіль «BMW» патрульні виявили на в’їзді у Рівне. Однак, вимогу про зупинку водій проігнорував та додав швидкості. У результаті переслідування поліцейським вдалося затримати зловмисників на вулиці Радивилівській в обласному центрі. Нападниками виявилися жителі Рівненщини: 42-річний чоловік з Рівненського району, 30-річний рівнянин та 28-річний житель Дубенського району.

Під час проведення першочергових процесуальних дій поліцейські встановили, що у 26-річного львів’янина, приватного підприємця, через сайт безкоштовних оголошень невідома особа замовила будівельні матеріали із доставкою у Дубно. Разом із 30-річним водієм вони на автомобілі «Renault Trafic» приїхали на АЗС в обумовлене місце. Втім, «покупець» попросив під’їхати до гаражного кооперативу, що знаходиться неподалік і зазначив, що іде їм назустріч.

Потому невідомий підсів до них в авто, показав, куди їхати і де зупинитися. Під час руху дістав предмет, схожий на пістолет, та почергово направляв його на львів’ян. Після зупинки до транспортного засобу підбіг іще один чоловік, із яким зв’язали потерпілим руки. Тоді незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму понад 800 тисяч гривень, банківськими картками, двома мобільними телефонами, особистими документами та ключами від автомобіля.

Після цього нападники сіли в автомобіль «BMW X5» та поїхали. Викликати поліцію допоміг чоловік, який знаходився неподалік.

Наразі у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Усіх трьох затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

З місця події, де затримали нападників, слідчі вилучи речові докази, які мають суттєве значення у справі. Місце знаходження грошових коштів і зброї встановлюється.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області