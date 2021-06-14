На Рівненщині зловмисник вилами травмував поліцейського

31-річному поліцейському допомогу надавали медики.



У с. Маринин Рівненської області у понеділок, 14 червня, поліцейському, який прибув на виклик, прокололи вилами ногу.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Медики повідомили, що швидку викликала 31-річному правоохоронцю його колега. Поліцейська повідомила, що під час виклику на її напарника напав чоловік та проколов йому вилами ногу.

“Бригада швидкої обробила рану потерпілому, наклала асептичну пов‘язку та ввела знеболюючі препарати”, – повідомили медики.

За попередніми даними, нападник після того як проколов правоохоронцю ногу, зачинився в своєму помешканні. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці. // Діло