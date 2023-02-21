На Рівненщині аферистка збирала гроші «на транспортування тіла дитини»

Слідчі ВП № 3 (м. Острог) Рівненського РУП скерували до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно 29-річної жительки колишнього Острозького району, яка шахрайським способом заволоділа понад 25 тисячами гривень.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисниця на власній сторінці у соціальній мережі опублікувала оголошення про терміновий збір коштів на транспортування тіла своєї померлої дитини із Німеччини на територію України. Відомо, що обвинувачена має трьох малолітніх дітей: усі вони живі та здорові.

У результаті протиправних дій зловмисниці в статусі потерпілих — семеро осіб, які звернулися до поліції. Вони відгукнулися на прохання допомогти та перерахували загалом 6300 гривень власних коштів на вказаний 29-річною жінкою картковий рахунок.

Отримані кошти жінка витратила на власні потреби, адже, з її слів, має борги за отримані раніше кредити.

Викрила шахрайку одна із потерпілих. Вона звернула увагу на деталі в публікації та в подальшому витребувала у жінки докази: свідоцтво про смерть і т.д., які вона надати не змогла.

За фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловмисниці повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відтак, тепер їй може загрожувати до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

29-річна обвинувачена свою вину визнала та співпрацювала зі слідством.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області