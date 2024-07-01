На Рівненщині чоловік із автомата застрелив односельчанина і втік на автомобілі (фото)

На Рівненщині поліцейські розшукують зловмисника, який біля озера застрелив чоловіка

В області, відповідно до наказу начальника Головного управління, введено спеціальну поліцейську операцію. Нападник може мати при собі зброю.

Вчора, 30 червня, близько 20:30 на спецлінію 102 повідомив 45-річний житель селища Зарічне, що поблизу села Вовчиці, біля місцевого озера 54-річний односельчанин вистрелив у 35-річного мешканця села Серники.

На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 (смт Зарічне) та Головного управління, а також криміналістична лабораторія.

Попередньо відомо, що між чоловіками тривалий час були неприязні відносини. Під час чергового конфлікту 54-річний житель Зарічного здійснив кілька пострілів із автомата у бік 35-річного чоловіка. Зі слів свідків, стрілець був у стані алкогольного сп’яніння. Після скоєного він втік на автомобілі «Renault Master» білого кольору.

Очевидці на власному авто доправили потерпілого до лікарні, однак медики лише констатували смерть 35-річного мешканця села Серники.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження зловмисника та звертаються до громадян: якщо вам відома будь яка інформація щодо скоєного злочину — телефонуйте до поліції за номерами телефонів 098 874 98 02 або 102.

Поліція Рівненської області