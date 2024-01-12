На Рівненщині двох молодиків викрили на збуті фальшивої валюти

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури двом чоловікам повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у збуті підробленої іноземної валюти (ч. 1 ч. 2 ст. 199 КК України).

За даними слідства, 19-річний житель Рівного та його напарник, 23-річний раніше судимий житель Вараського району, купували фальшиві долари для їх подальшого перепродажу.

Правоохоронці задокументували 3 факти збуту іноземної валюти. Йдеться про підроблені 50-доларові банкноти 2013 року емісії, які не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника за лінійними розмірами, способами друку та елементами захисту.

Продавали валюту ділки у Рівному та на Сарненщині, таким чином загалом збувши 2600 доларів США.

Наразі слідством встановлюються канали постачання фальшивої валюти.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НПУ.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури