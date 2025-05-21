На Рівненщині екскерівників обласного та районного ТЦК судитимуть за перешкоджання діяльності ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань завершили чергове розслідування щодо колишніх керівників Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Цього разу йдеться про те, що вони сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації, чим фактично створювали перешкоди для належного функціонування Збройних Сил України, підриваючи процес своєчасного укомплектування бойових підрозділів.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Нагадаємо, в іншому кримінальному провадженні ці ж посадовці обвинувачуються у побитті підлеглого битою влітку 2023 року. Таким чином вони намагалися покарати його за намір звернутися до правоохоронних органів. Відео інциденту, яке посадовці самі зняли, стало підставою для масштабного розслідування. У його межах було викрито також незаконне збагачення екскерівника обласного ТЦК та СП і зберігання наркотичних речовин керівником районного центру.

Після вивчення службової документації слідчі встановили нові факти злочинної діяльності. Зокрема, фігуранти організували схему допомоги військовозобов’язаним у незаконному уникненні мобілізації. Вони також вживали заходів для того, аби цих осіб не розшукували надалі. Загалом службовці допомогли уникнути мобілізації орієнтовно півсотні чоловікам.

У рамках окремого кримінального провадження перевіряється причетність інших посадовців ТЦК до реалізації цієї протиправної схеми.

Наразі обидва фігуранти звільнені з посад. Їм пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Колишній керівник районного ТЦК повністю визнав свою провину. Суд вже призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком. Колишній очільник обласного ТЦК та СП провину не визнає.

На час досудового розслідування обом фігурантам було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За попередні злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення, а нова кваліфікація передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань