На Рівненщині головна інспекція перевіряє правомірність дій поліцейських під час затримання ухилянтів

Сьогодні, 16 травня, близько 13 години працівники відділення поліції № 4 (м. Березне) Рівненського РУП спільно із представниками ТЦК на одній із СТО в м. Березне виявили 36-річного жителя села Тишиця, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Чоловіку запропонували зʼявитися до медзакладу для проходження ВЛК. Натомість він зателефонував і викликав на місце події свого знайомого — 41-річного березнівчанина.

Зʼясувалося, що і останній перебуває у розшуку. Більше того, на нього у березні цьогоріч вже складений адміністративний протокол за ст. 210 КУпАП (порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу). Однак, і після цього чоловік проігнорував виклик про мобілізацію.

Обидва чоловіки почали конфліктувати, вчиняли спротив, і відмовлялись їхати до ТЦК та СП – тоді їх попередили про примусове доставлення.

Відтак, жителів Рівненського району примусово доставили до ТЦК та СП, де на них склали протоколи за ст. 210 та 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського чи військовослужбовця).

З метою встановлення правомірності дій триває перевірка, розпочата співробітниками Управління головної інспекції та дотримання прав людини ГУНП області.

Відділ комунікації поліції Рівненської області