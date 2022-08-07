На Рівненщині лікаря судитимуть за неналежне надання медичної допомоги, що призвело до смерті пацієнтки

Слідчі слідчого управління завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження відносно 55-річного обвинуваченого в неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов’язків унаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

У ході досудового розслідування встановлено, що 31 липня 2020 року до лікарні звернулась 39-річна пацієнтка із показами до оперативного втручання. Операція пройшла без ускладнень, утім ввечері того ж дня стан жінки погіршився. Медперсонал викликав чергового лікаря анастезіолога–реаніматолога, втім замість себе відправив до хворої лікаря-інтерна без належної кваліфікації, яка не може самостійно приймати рішення та проводити будь-які дії із хворими без присутності лікаря. Такими діями обвинувачений медик втратив час для надання невідкладної медичної допомоги — провів необхідну маніпуляцію із запізненням. Через декілька днів пацієнтка померла.

Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть жінки настала від набряку головного мозку на фоні гіпоксично-ішемічного його ураження внаслідок постасфіктичної хвороби (стан після клінічної смерті) після виконаного оперативного втручання.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області повідомили 55-річному лікарю про підозру за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

За результатами проведених експертиз та зібраних у справі доказів слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом на розгляд суду.

Відповідно до санкції інкримінованої статті, чоловікові може загрожувати покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправні роботи на строк до двох років, або ж обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області