На Рівненщині начальника КЕВ та двох його спільників підозрюють у привласненні майже пів мільйона гривень на ремонті казарми

За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону начальнику одного із квартирно-експлуатаційних відділів, заступнику начальника відділу та керівнику фірми повідомлено про підозру у заволодінні майном у великих розмірах та службовому підробленні (ст. 191, ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовець, як голова тендерного комітету КЕВ, розробив протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт покрівлі казарми військового містечка у Рівному.

Він залучив до схеми свого підлеглого та директора підконтрольного підприємства, яке визнано переможцем тендерних торгів.

Підозрювані внесли до сфабрикованих офіційних документів неправдиві відомості про обсяги і якість фактично виконаних підрядною організацією будівельних робіт.

Вони використали матеріали для ремонту гіршої якості, а вартість робіт завищили. Після чого із фірмою-підрядником здійснили розрахунок.

Внаслідок таких дій державі завдано майже пів мільйона гривень збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Рівненській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора