На Рівненщині оголосили вирок військовому, який застрелив товариша по службі

Інцидент стався у березні у наметі на військовому полігоні.

Костопільський районний суд Рівненської області засудив до 2,5 років ув’язнення військового, який у березні з необережності застрелив товариша по службі. Про це йдеться в ухвалі суду.

За даними слідства, подія сталася через необережне поводження зі зброєю.

Зокрема, 22 березня під час відпочинку в наметі, розташованому на одному з військових полігонів, обвинувачений випадково вистрелив з автомата у товариша по службі, який сидів на ліжку навпроти.

Потерпілий отримав поранення кисті руки та живота, внаслідок чого помер на місці.

На суді обвинувачений визнав себе винними у скоєному.

“Обвинувачений повідомив, що у нього на руках був закріплений за ним автомат. Знявши запобіжник, він натиснув на курок і пролунав постріл, після чого одразу від`єднав магазин і відкинув автомат. Військовий помітив, як потерпілий схопився за бік, оскільки куля влучила в нього, і ліг на спину. Після пострілу прокинулися хлопці, побігли одразу за медиком, а обвинуваченого вивели з намету”, – йдеться у документі.

За даними слідства, в момент вчинення злочину військовий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Однак на суді заявив, що алкогольні напої вживав напередодні. За його словами, постріл був ненавмисний. Він також зауважив, що з потерпілим був у дружніх відносинах, конфлікту між ними не було. В судовому засіданні попросив вибачення у батька загиблого.

Суд визнав військовослужбовця винним у необережному поводженні зі зброєю, що призвело до загибелі людини, та призначив йому два роки та шість місяців ув’язнення.

Строк відбуття покарання рахуватиметься, починаючи з 22 березня.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення. // УНІАН