На Рівненщині поліцейська на смерть збила жінку на переході

Працівники ДБР розслідують смертельне ДТП за участі працівниці правоохоронного органу Рівненщини.

21 жовтня 2023 року близько 19:40 у місті Здолбунів Рівненської області правоохоронниця за кермом авто здійснила наїзд на 58-річну жінку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід.

Після аварії потерпіла була госпіталізована до лікарні, проте лікарям не вдалося її врятувати.

За результатами освідування водійка була твереза.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху, що причинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.

ДБР