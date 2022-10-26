На Рівненщині поліцейські перевіряють інформацію про жорстоке поводження малолітньої з тваринами

На електронну пошту ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представниці громадської організації про вчинення адмінправопорушення малолітньою жителькою Рівненського району та її матір’ю в частині невиконання нею обов’язків щодо виховання дитини.

Зокрема, зоозахисники повідомляють про факт жорстокого поводження з тваринами, про який стало відомо із численних публікацій в соцмережах: школярка описує свій намір та бажання вбити кота.

Працівники ювенальної превенції області та поліцейські відділення №1 (м.Рівне) проводять за викладеними у зверненні фактами перевірку, за результатами якої прийматиметься відповідне рішення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області