На Рівненщині поліцейські встановили підприємство, яке мало серед засновників резидентів РФ

Росіяни були одними із засновників підприємства, яке відноситься до критичної інфраструктури. Після початку повномасштабної війни іноземці переоформили свої частки власності на підконтрольних їм осіб, аби приховати факт їхньої причетності до обслуговування оборонно-промислових комплексів рф. Наразі на нерухоме майно товариства накладено арешт. Однак товариство продовжує працювати в штатному режимі. Готуються матеріали для передачі активів в управління АРМА.

Встановлено, що у 2015 році до структури власності одного з товариств Рівненщини через компанію-нерезидента увійшло ряд громадян російської федерації. Росіяни були керівниками підприємств на території країни-агресора, що обслуговують оборонно-промисловий комплекс рф. Крім того, після повномасштабного вторгнення, у квітні минулого року, вони вийшли із засновників компанії-нерезидента, при цьому свої частки перерозподілили на близьких осіб.

В такий спосіб громадяни країни-агресора намагалися приховати реальних бенефіціарних власників та вигодонабувачів, а також інформацію, що підприємство, яке входить до критичної інфраструктури, управляється резидентами рф.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна

Для відшкодування збитків, завданих державі внаслідок збройної агресії рф, накладено арешт на нерухоме майно товариства. Однак робота товариства не блокувалася, рахунки не арештовувалися.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Національна поліція України