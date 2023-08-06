На Рівненщині поліцейський збив жінку і втік, залишивши її помирати

Тіло жінки знайшли на узбіччі вночі.

У Рівненській області у ніч проти 6 серпня посеред дороги знайшли тіло 64-річної жінки, яка загинула внаслідок ДТП.

Загибла 5 серпня близько 21:30 вийшла від подруги додому, однак туди так і не потрапила. Тіло жінки знайшли на узбіччі. Поліція одразу встановила, що її збили автівкою та залишили помирати.

“У результаті комплексу проведених розшукових заходів та слідчих дій правоохоронцям вдалося розшукати транспортний засіб та водія. Ним виявився співробітник одного із відділень поліції, який перебував поза службою і рухався приватним автомобілем”, – повідомили у поліції.

Про трагічний інцидент правоохоронці повідомили до ДБР. // УНІАН