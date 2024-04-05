На Рівненщині посадовець в/ч безпідставно нарахував «бойові» військовій, яка сиділа в тилу

Працівники ДБР повідомили про підозру т.в.о. командира однієї з військових частин Рівненської області через недбалість якого було незаконно виплачено понад 400 тис. грн «бойових» доплат військовій.

Зокрема протягом перших чотирьох місяців 2023 року він призначав виплату за перебування на лінії фронту у Запорізькій області молодшій сержантці, яка фактично залишалася у місті Дубно Рівненської області.

Посадовець підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР