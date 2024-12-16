На Рівненщині правоохоронець то його спільник організували виїзд «ухилянтів» до Білорусі

Працівники ДБР за у тісній взаємодії із УВБ ДПСУ повідомили про підозру правоохоронцю з Рівненщини та його товаришу, які організували схему нелегального переправлення чоловіків з України до білорусі.

У листопаді 2024 року до правоохоронця звернулося двоє знайомих із бажанням нелегально виїхати до ЄС. Посадовець запропонував їм перехід до білорусі, адже вважав його більш «безпечним».

За переправлення правоохоронець забажав 8 тис. доларів США з особи. Йому мав допомагати місцевий мешканець, який теж був добре обізнаний з прикордонною місцевістю.

Правоохоронець планував на власному авто перевезти «клієнтів» із Рівного повз усі блокпости аж до одного із сіл неподалік кордону. Далі чоловіків до самого кордону мав перевозити його спільник. Безпосередньо переходити кордон чоловіки мали самостійно за наданими вказівками.

12 грудня 2024 року правоохоронця було затримано «на гарячому» після одержання 8 тис. доларів США від одного з «клієнтів».

Правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненому службовою особою з використанням службового становища за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 3 ст. 332 КК України).

Обом чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР