На Рівненщині прокуратура розслідує купівлю громадою печива для дітей по 400-600 грн. за кг

Здолбунівською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Зокрема, йдеться про неодноразові закупівлі упродовж грудня 2022 р. – січня 2023 р. Острозькою територіальною громадою у місцевого підприємця печива для формування подарункових наборів дітям, батьки яких мобілізовані до ЗСУ, ймовірно, за завідомо завищеними у кілька разів цінами.

Приміром, згідно з документами, 1 кг печива «Наполеон» коштує 400 грн, а 1 кг печива «Котигорошко» – 600 грн.

До перевірки, окрім правоохоронних органів, залучаються і фахівці інших державних служб. У ході слідства буде також надана оцінка діям посадових осіб, причетним до проведення цих закупівель.

Крім того, наразі вирішується питання щодо представництва інтересів держави шляхом визнання недійсними (розірвання) вказаних договорів у судовому порядку.

Досудове розслідування доручено ВП№3 Рівненського РУП ГУНП в області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури