На Рівненщині рецидивіст відправиться ще на 7 років за ґрати за грабіж

Прокурор Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури у суді довів вину жителя Острозької територіальної громади, який в умовах воєнного стану вчинив повторний грабіж (ч. 4 ст. 186 КК України).

Так, 50-річний житель Острозької громади, раніше неодноразово судимий за злочини проти власності, висновків не зробив і на шлях виправлення не став. В період іспитового строку за вчинені раніше крадіжки, чоловік напав на місцевого мешканця, побив його та пограбував.

У суді, з огляду на беззаперечні докази, свою вину обвинувачений визнав повністю.

Острозьким районним судом чоловіка визнано винним та призначено йому покарання у вигляді 7 років 1 місяця позбавлення волі.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури