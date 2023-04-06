На Рівненщині шахрай збирав гроші на лікування… померлого батька

П’ятеро жителів Дубенського району проявили милосердність і перерахували шахраєві різні суми для допомоги нібито онкохворому батькові. Загальна сума завданих збитків становить понад дві тисячі гривень.

Викрили протиправну діяльність млинівчанина працівники карного розшуку відділення №1 (смт Млинів) Дубенського РВП. Коли один із потерпілих, 24-річний житель Дубенщини, у банківській виписці побачив відмінне від вказаного в оголошенні про допомогу прізвище — звернувся до поліції.

За результатами проведених процесуальних дій та розшукових заходів оперативники встановили, що до вчинених шахрайських дій причетний 27-річний житель селища Млинів.

Чоловік у березні цьогоріч створив фейкову сторінку в соціальній мережі під вигаданим ім’ям, де просив про допомогу на лікування хворому на рак легень батькові, вказавши реквізити своєї банківської картки. Небайдужі громадяни перерахували йому в загальному 2175 грн, більшість яких він устиг витратити на власні потреби. Крім того, виявилося, що батько млинівчанина давно помер.

У рамках досудового розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, дізнавачі Млинівського відділення поліції зібрали достатньо доказів для доведення вини 27-річного підозрюваного.

Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом за погодженням із прокуратурою скеровані на розгляд суду.

Відомо, що обвинувачений уже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.

Попри те, що він відшкодував завдані збитки потерпілим, йому може загрожувати обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області