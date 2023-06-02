На Рівненщині шахраї представлялися військовими та обіцяли посприяти у звільненні з полону

Відбуваючи покарання у виправній колонії, троє засуджених налагодили шахрайську схему. Вони телефонували рідним військовослужбовців, які вважаються безвісти зниклими або перебувають в полоні, та за певну винагороду обіцяли надати про них інформацію чи посприяти у їхньому звільненні. Суми винагороди коливалися від 3000 до 30 000 тисяч гривень.

Як встановили поліцейські, розробили шахрайську схему троє засуджених за майнові злочини мешканці Донецької та Рівненської областей. Щоби втілити в життя злочинні наміри, залучили особу «з волі» – рідного брата одного з учасників афери. Також ділки підшукали осіб із банківськими картками, на які потерпілі відправляли кошти.

Перебуваючи у виправній колонії, фігуранти телефонували рідним військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти чи знаходяться у полоні. Представлялися військовими і запевняли близьких, що мають інформацію про їхнє місцеперебування, навіть обіцяли організувати телефонну розмову і посприяти у звільненні з полону. Звісно за певну винагороду, суми якої коливалися від 3000 до 30 000 гривень. Частину суми як завдаток пропонували скинути на карту, решту – після «звільнення». Як тільки отримували кошти на рахунки підконтрольних осіб, блокували потерпілих та змінювали номери телефонів.

У березні 2023 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області, відділу протидії кіберзлочинам, слідчі обласної поліції спільно з працівниками УСБУ в Рівненській області та Катеринівської виправної колонії припинили діяльність угруповання шахраїв. В ході слідства поліцейські встановили причетність фігурантів до заволодіння коштами 12 громадян.

Наразі обвинувальний акт за погодженням із Рівненською окружною прокуратурою стосовно організатора та трьох учасників злочинної групи скеровано до суду. Залежно від участі у злочині дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2, 3 та 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченим може загрожувати до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Щоб не потрапити у пастку шахраїв, радимо:

В жодному разі не надавайте персональну інформацію військовослужбовців неперевіреним особам.

Не переказуйте гроші особам, зокрема й тим, які представляються представниками силових та правоохоронних структур «за пришвидшення» повернення близької людини з полону.

Пам’ятайте! Питаннями, пов’язаними з перебуванням воїна у полоні або зникненням безвісти, займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України