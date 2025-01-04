На Рівненщині судитимуть членів ОЗГ, які нелегально вивезли з країни 37 ухилянтів

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб, які у складі організованої групи налагодили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України в умовах воєнного стану (ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що схему втечі з країни організував 37-річний рівнянин, директор транспортного підприємства. До свого «бізнесу» він долучив ще 3 жителів Рівненщини – двох власників мікроавтобусів, які займалися пасажирськими перевезеннями, та багатодітного батька, котрий мав право виїзду за кордон.

Маючи доступ до ІС «Шлях», вони укладали фіктивні цивільно-правові угоди і вносили дані клієнтів до системи, що давало можливість чоловікам призовного віку виїхати за межі країни під виглядом водіїв.

Члени угруповання підшуковували клієнтів та у подальшому супроводжували їх під час виїзду з України у якості других водіїв. Схема діяла з вересня 2022 по травень 2023 років. За цей час зловмисники встигли вивезти 37 ухилянтів.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в області за оперативного супроводу працівників Управління міграційної поліції ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури