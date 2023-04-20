На Рівненщині судитимуть водія, з вини якого в ДТП загинула дівчина та випадковий пасажир
Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Житомирщини, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
У ході розслідування встановлено, що 24 січня цього року на трасі Київ-Чоп, поблизу села Федорівка Рівненського району, 20-річний водій, рухаючись із перевищенням швидкості, не впорався з керуванням. Він виїхав за межі проїзної частини на праве узбіччя, де допустив наїзд на металеве огородження з подальшим перекиданням транспортного засобу.
Внаслідок ДТП загинуло двоє людей – 20-річна дівчина водія та 45-річний пасажир, якого вони підібрали дорогою.
Обвинувальний акт скеровано до Гощанського районного суду. Обвинувачений свою вину визнає у повному обсязі та розкаюється.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури