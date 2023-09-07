На Рівненщині учасники злочинної групи розкрадали бюджетні кошти під час ремонту об’єкта у військовому містечку

Троє фігурантів кримінального провадження підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, вчинене організованою групою) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Слідчі слідчого управління за оперативного супроводу працівників УСР та процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону встановили, що у 2021 році керівник КЕВ з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами організував та керував злочинною групою. До її складу залучив свого підлеглого-заступника та директора підрядної організації, якій була надана незаконна перевага під час проведення електронних торгів із капітального ремонту одного із об’єктів військового містечка в Рівному.

У подальшому після укладання договору підряду до актів виконаних робіт вносилися завідомо недостовірні відомості щодо вартості та обсягів виконаних робіт. Сума завданих бюджету збитків становить 145 тисяч 223 гривні.

За сукупністю зібраних доказів слідчі слідчого управління повідомили про підозру начальникові КЕВ, його заступникові та керівникові підрядної організації у вчиненні кримінальних правопорушень.

За скоєне їм може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області