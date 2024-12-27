На Рівненщині викрили групу осіб, які розробили «схему» незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів

Правоохоронці провели 11 обшуків, під час яких вилучили підакцизні товари вартістю близько пів мільйона гривень, а також іще майже 600 тисяч гривень, одержані фігурантами від протиправної діяльності.

Задокументували злочинну діяльність трьох жителів Дубенського району: 62-річної жінки та чоловіків віком 34-ох та 28-ми років працівники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області спільно зі слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Днями поліцейські у магазинах, складському приміщенні та автомобілі, які належать зловмисникам, а також за місцем їхнього проживання провели 11 обшуків, під час яких також вилучили майже 738 літрів фальсифікованої алкогольної продукції, 605 літрів речовини з різким запахом спирту; 6 925 пачок цигарок без марок акцизного податку, 24 одноразових електронних цигарок, мобільні телефони, відео-реєстратор із блоком живлення та чорнові записи.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку) та ст.204 КК України (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів).

За клопотанням слідчих на вилучене майно суд наклав арешт. Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області