На Рівненщині викрито посадовця, який вимагав хабарі з підприємців

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури на отриманні неправомірної вигоди викрито старшого дільничного офіцера поліції (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, правоохоронець, перешкоджаючи офіційній та законній діяльності підприємців, вимагав та одержав кількома «траншами» 35 тис. грн хабаря за безперешкодний проїзд через територію обслуговування Сарненського РВП вантажних транспортних засобів, що перевозять лісопродукцію.

Чоловікові вже повідомлено про підозру, обрано йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в Рівненській області та за сприяння Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури