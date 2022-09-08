На Рівненщині виявлено ще одного спільника «бізнесменів», які торгували гуманітарною допомогою

Рівненською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою і під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Повідомлено про підозру вже 9-му фігуранту у вказаному кримінальному провадженні. За даними слідства, 44-річний рівнянин навесні цього року організував схему незаконного збагачення на продажі товарів гуманітарної допомоги. До цього «бізнесу» він залучив своїх знайомих. Під виглядом волонтерської організації, вони брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні надсилали країни-донори, привозили її у Рівне і вже тут продавали.

В ході проведення санкціонованих обшуків, у «псевдо-волонтерів» вилучено транспортні засоби (здебільшого позашляховики), товари гуманітарної допомоги (бронежилети, плити до них, плитоноски, тепловізор та інший військовий одяг та спорядження), сотні коробок із засобами гігієни, ліками та продуктами харчування. Крім того, правоохоронці під час обшуків вилучили також майже пів мільйона гривень, банківські картки, товарно-транспортні накладні та чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність осіб.

Нагадаємо, вісьмом фігурантам провадження вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. На даний час, відносно 9-го фігуранта подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області та працівників УСР в області ДСР НП України та УКР ГУНП в області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури