На Рівненщині засуджено чоловіка, який ледь не вбив співмешканку сокирою
Прокурором Здолбунівської окружної прокуратури у суді доведено вину жителя села Антонівка, Рівненського району, якого обвинувачували у замаху на вбивство своєї співмешканки (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).
Вироком Березнівського районного суду чоловіка засуджено до 10 років ув’язнення.
Так, прокурором доведено, що у листопаді 2021 року п’яний 63-річний чоловік, у ході побутового конфлікту на ґрунті ревнощів, умисно вдарив кілька разів свою співмешканку обухом сокири по голові. Травмовану жінку без свідомості знайшла її сестра. Життя потерпілої врятували медики.
У судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав, пояснивши, що після випитого літра спиртного спав, тілесні ушкодження співмешканці не спричиняв.
Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратуриTweet