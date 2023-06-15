На Рівненщині засуджено чоловіка, який ледь не вбив співмешканку сокирою

Прокурором Здолбунівської окружної прокуратури у суді доведено вину жителя села Антонівка, Рівненського району, якого обвинувачували у замаху на вбивство своєї співмешканки (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Вироком Березнівського районного суду чоловіка засуджено до 10 років ув’язнення.

Так, прокурором доведено, що у листопаді 2021 року п’яний 63-річний чоловік, у ході побутового конфлікту на ґрунті ревнощів, умисно вдарив кілька разів свою співмешканку обухом сокири по голові. Травмовану жінку без свідомості знайшла її сестра. Життя потерпілої врятували медики.

У судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав, пояснивши, що після випитого літра спиртного спав, тілесні ушкодження співмешканці не спричиняв.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури