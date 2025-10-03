На Рівненщині засуджено шахрайку, яка підробила документи і продала квартиру свекрухи

У 2019 році жителька Дубровиччини викрала у своєї свекрухи та її дочки документи на квартиру в Клевані та паспорти жінок. Потім вклеїла в один з них своє фото, переоформила нерухомість на себе і продала квартиру за понад 660 тис. гривень.

Зловмисниці інкримінували заподіяння майнової шкоди, викрадення документів, підробку офіційного документа та його використання, а також шахрайство в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ч. 3 ч. 4 ст. 358, та ч. 4 ст. 190 КК України).

Прокурор Рівненської окружної прокуратури в суді довів вину 34-річної жінки. Вироком Рівненського районного суду їй призначене покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років із конфіскацією майна, та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Свою вину шахрайка визнала лише частково.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури