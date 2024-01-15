На Рівненщині затримали «вагнерівця», який готував диверсію на об’єкті енергетичної інфраструктури

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури громадянину Білорусі повідомлено про підозру у готуванні до диверсії та участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у 2014-2017 роках був учасником кількох незаконних збройних формувань так званих «лднр». У їх складі воював проти України.

У 2023 році чоловік входив до артилерійського підрозділу ПВК «Вагнер» та брав участь у бойових діях проти Сил оборони України поблизу м. Бахмут на Донеччині.

У січні 2024 року підозрюваний, будучи завербованим агентом гру, незаконно перетнув кордон України. На виконання завдання свого куратора він готував диверсію, яка б знеструмила центральні регіони держави. Чоловік мав встановити GPS трекери на об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненщини, щоб зс рф отримали їхні точні координати для подальшого нанесення повітряних ударів.

У ході спецоперації правоохоронці завадили підозрюваному завершити підготовку диверсії. Його затримали на території Сарненського району Рівненщини. При собі він мав GPS трекери та стартові пакети українського мобільного оператора. Для конспірації чоловік використовував підроблений паспорт громадянина України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора