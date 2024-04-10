На Рівненщині затримали зловмисника, який стріляв у поліцейського

Внаслідок його дій ніхто не постраждав. За фактом погрози вбивством або насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про постріли на одній із вулиць селища Квасилів надійшло до поліції о 21:00, дев’ятого квітня.

Для з’ясування обставин на місце події негайно прибула група швидкого реагування роти поліції особливого призначення. Коли поліцейські підійшли до компанії із трьох чоловіків, які перебували на території літнього майданчика місцевого кафе, один із них — 39-річний місцевий житель, здійснив постріл у бік правоохоронця РПОП. На щастя, ніхто тілесних ушкоджень не отримав.

Спецпризначенці затримали порушника: огляд на стан алкогольного сп’яніння показав 2,6 проміле. Чоловіка у процесуальному порядку помістили до ізолятора тимчасового тримання. З місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет.

У рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області