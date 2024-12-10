На Рівненщині злочинне угруповання скупило бурштину на суму понад ₴1,3 млн.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури трьом чоловікам повідомлено про підозру у придбанні, перевезенні та зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у значних розмірах та у складі організованої групи (ч. 2, ч. 3

ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240-1 КК України).

За даними слідства, протиправний бізнес організував житель Рівненського району, депутат однієї з громад. До злочинного угруповання він долучив ще двох знайомих, з Рівненського та Вараського районів.

Чоловіки скуповували незаконно видобутий бурштин безпосередньо у старателів, зберігали його за місцями свого проживання та у подальшому перепродавали скупникам.

Зв’язок члени організованої групи підтримували за допомогою мобільного зв’язку із застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати їх протиправну діяльність упродовж кількох місяців, з жовтня 2023 року по липень 2024 року, допоки її не викрили правоохоронці.

У ході обшуків у них вилучили майже 100 кг бурштину, вартістю понад 1,3 млн грн. Наразі на нього накладено арешт. Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу працівників УСР в області ДСР НП України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури