На Рівненщині зловмисник викрав авто та… заснув неподалік місця злочину
Повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем «Peugeot Expert» надійшло до поліції вчора, 14 червня, близько 05:20 від 48-річного жителя села Береги.
Чоловік повідомив поліцейським, що автомобіль припаркував на території господарства, однак мінівен був не зачинений, а ключ залишився в салоні.
Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 28-річний односельчанин заявника.
Відтак, під час пошукових заходів викрадений автомобіль за кілька годин виявили на польовій дорозі неподалік цього ж села.
За кермом перебував новий 26-річний «власник» — сплячий та в стані алкогольного сп’яніння.
Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до п’яти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet