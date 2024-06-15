На Рівненщині зловмисник викрав авто та… заснув неподалік місця злочину

Повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем «Peugeot Expert» надійшло до поліції вчора, 14 червня, близько 05:20 від 48-річного жителя села Береги.

Чоловік повідомив поліцейським, що автомобіль припаркував на території господарства, однак мінівен був не зачинений, а ключ залишився в салоні.

Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 28-річний односельчанин заявника.

Відтак, під час пошукових заходів викрадений автомобіль за кілька годин виявили на польовій дорозі неподалік цього ж села.

За кермом перебував новий 26-річний «власник» — сплячий та в стані алкогольного сп’яніння.

Наразі слідчі вирішують питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області