На Рівненській митниці викрили схему поборів при ввезенні імпортних товарів

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему поборів при ввезенні імпортних товарів на Рівненській митниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ та джерела.

За даними слідства, начальник одного з управлінь Рівненської митниці у змові з іншими службовими особами ДМСУ налагодив отримання хабарів за “допомогу” компаніям в безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів.