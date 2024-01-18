На Роменщині судитимуть жінку, яка спричинила своєму знайомому ножове поранення

Слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки районного центру, яка за допомогою ножа спричинила тяжкі тілесні ушкодження товаришу, який прийшов у гості.

Як раніше вже повідомлялося, до поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про ножове поранення 43-річного місцевого жителя. Тоді на місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясували поліцейські, до спричинення даних тілесних ушкоджень була причетна 56-річна знайома потерпілого, у якої останній гостював вдень. Правоохоронці встановили, що під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіком та господаркою будинку виникло непорозуміння та сварка, у ході якої жінка взяла до рук кухонного ножа та нанесла удар гостю в область грудної клітини.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне жінка постане перед судом.

Відділ комунікації поліції Сумської області