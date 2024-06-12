На російському сайті з усиновлення ідентифіковано українських дітей, яких окупанти викрали на початку вторгнення
У жодної дитини немає згадок про українське походження.
Росія вносить викрадених українських дітей на місцеві сайти з усиновлення, пише британська газета Financial Times з посиланням на власне розслідування.
У розслідуванні йдеться, що дітей, викрадених та вивезених до Росії у перші місяці кремлівського вторгнення у 2022 році, передали на усиновлення місцевій владі.
Видання використовувало у розслідуванні інструменти розпізнавання зображень та загальнодоступні записи, а також інтерв’ю з українськими чиновниками та родичами дітей. FT ідентифікувала та виявила чотирьох українських дітей на пов’язаному з російським урядом сайті усиновлення usynovite.ru.
Одна дитина отримала нове російське ім’я та вік, які відрізняються від даних у документах, виданих українським урядом. Іншій дитині дали російську версію українського імені. У жодної дитини немає згадок про українське походження.
Дітей викрали з державних будинків опіки та розлучили зі своїми опікунами та родичами в містах на півдні та сході України, які потрапили під контроль російської армії у 2022 році. Їм було від 8 до 15 років.
Діти, яких розшукало FT і чиї особи підтвердила українська влада та їхні родичі, опинилися в Тульській області під Москвою та в Оренбурзькій області поблизу казахського кордону. Одну дитину вивезли в окупований Крим.
Окрім того, нещодавне розслідування американської газети New York Times підтвердило, що 17 дітей, виявлених FT на сайті усиновлення, викрали з дитячого будинку в Херсоні.
- Торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, заявивши, що вони несуть кримінальну відповідальність за воєнний злочин ‒ незаконну депортацію дітей.
- Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з Росії лише 400 дітей.