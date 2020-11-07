На Ровенщине полицейский за $100 тыс. обещал коллеге руководящую должность в области

Полицейский со своим сообщником пытался заплатить 100 тысяч долларов США за руководящую должность в полиции Ровенской области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

“По данным следствия, сотрудник Главного управления Нацполиции в Ровенской области вместе с сообщником за денежное вознаграждение обещали решать вопросы кадровых назначений на руководящие должности в районных и межрайонных отделах полиции в области. Правоохранители задержали их при получении 25 тысяч долларов США „аванса“ от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность руководителя одного из межрайонных отделов полиции области. В общем эту должность они „оценили“ в 100 тыс. долларов США”, — рассказали в ОГП.

Добавим, что полицейский и его пособник задержаны по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.