На розтраті ₴1,6 млн. бюджетних коштів викрито керівника і бухгалтера терпідрозділу Держекоінспекції

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру начальнику та головному бухгалтеру Державної екологічної інспекції однієї з областей.

Їм інкриміновано розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи та службове підроблення (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, керівник обласної екоінспекції після початку повномасштабного вторгнення рф створив злочинну групу з метою розтрати коштів, виділених з бюджету на оплату праці.

Постановою Кабміну України щодо організації роботи державних органів у період воєнного стану передбачено можливість дистанційної роботи за рішенням керівника для працівників, які перебувають на території країни.

Підозрювані запропонували начальнику відділу відомства, який перебував за межами України й не міг виконувати свої службові обов’язки, фіктивно оформити роботу, а частину грошей – повернути.

Для нарахувань і виплат зарплати до табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, встановлення надбавок та розрахунково-платіжних документів вносилися недостовірні відомості.

Загалом у такий спосіб організована група розтратила 1,6 млн грн бюджетних коштів.

Також слідство встановило, що спільник підозрюваних після вторгнення виїхав до росії. Там перебуває до сьогодні і вже набув громадянства країни-агресора.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у визначному законом порядку та проводяться невідкладні слідчі дії з метою перевірки причетності інших осіб до протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управлінням ДБР, оперативний супровід – ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора