На Сарненщині шахрай збирав кошти нібито на лікування онкохворої дитини

За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Сарненського району за вчинення шахрайських дій, направлених на заволодіння коштами благодійної допомоги (ч. 3 ст. 190 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку цього року 24-річний чоловік створив фейкову сторінку особи в соціальній мережі «Facebook», де опублікував оголошення про збір коштів на лікування дитини із онкологічним захворюванням, вказавши при цьому банківський картковий рахунок, призначений для збору коштів, які в подальшому мав намір привласнити.

Cлідство триває, вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюються всі обставини, які мають значення для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Досудове розслідування проводять слідчі СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області.

Максимальна відповідальність за вчинення вказаних кримінальних правопорушень передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Закликаємо громадян бути обачними та надавати благодійну допомогу лише офіційним фондам, які займаються такою діяльністю на постійній основі та зареєстровані у встановленому порядку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури