На Сарненщині п’яний водій намагався відкупитися за 200 доларів

Тепер 47-річному чоловікові доведеться спілкуватися зі слідчими, які за фактом пропозиції і надання неправомірної вигоди службовій особі відкрили кримінальне провадження.

Дев’ятого грудня, о 22-гій годині під час патрулювання в поле зору екіпажу сектору реагування патрульної поліції Сарненського РВП потрапив автомобіль «Opel Combo», водій якого під час зупинки не ввімкнув покажчик повороту.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що кермувальник не має страхового полісу, а за зовнішніми ознаками перебуває у стані сп’яніння. Те, що вживав слабоалкогольні напої, чоловік підтвердив, але від огляду на місці події та в медзакладі відмовився.

Коли поліцейські почали складати адмінматеріали, 47-річний місцевий жительа неодноразово пропонував все вирішити за фінансову винагороду. Попередження про кримінальну відповідальність його не зупиняли. Тож, порушник поклав 200 доларів США у бардачок службового авто. Усі його протиправні дії зафіксували бодікамери.

Слідчо-оперативна група задокументувала кримінальне правопорушення, а грошові кошти і транспортний засіб вилучила.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 КК України.

Санкція статті передбачає мінімум 17 тисяч гривень штрафу, а максимум — позбавлення волі від двох до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області