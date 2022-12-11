На Сарненщині п’яний водій намагався відкупитися за 200 доларів

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Тепер 47-річному чоловікові доведеться спілкуватися зі слідчими, які за фактом пропозиції і надання неправомірної вигоди службовій особі відкрили кримінальне провадження.

Дев’ятого грудня, о 22-гій годині під час патрулювання в поле зору екіпажу сектору реагування патрульної поліції Сарненського РВП потрапив автомобіль «Opel Combo», водій якого під час зупинки не ввімкнув покажчик повороту.

200 доларів за неоформлення адмінматеріалів: житель Сарненщини напідпитку намагався уникнути відповідальності

Під час перевірки документів з’ясувалося, що кермувальник не має страхового полісу, а за зовнішніми ознаками перебуває у стані сп’яніння. Те, що вживав слабоалкогольні напої, чоловік підтвердив, але від огляду на місці події та в медзакладі відмовився.

Коли поліцейські почали складати адмінматеріали, 47-річний місцевий жительа неодноразово пропонував все вирішити за фінансову винагороду. Попередження про кримінальну відповідальність його не зупиняли. Тож, порушник поклав 200 доларів США у бардачок службового авто. Усі його протиправні дії зафіксували бодікамери.

Слідчо-оперативна група задокументувала кримінальне правопорушення, а грошові кошти і транспортний засіб вилучила.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 КК України.

Санкція статті передбачає мінімум 17 тисяч гривень штрафу, а максимум — позбавлення волі від двох до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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